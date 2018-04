Sep obžaloval dogajanje, v katerem naj bi umoril nekdanjo partnerico

Maribor, 25. aprila - Na mariborskem sodišču se je danes z zagovorom obtoženega začelo sojenje 35-letnemu Bojanu Sepu, ki ga obtožnica bremeni za umor deset let starejše nekdanje partnerice septembra lani v stanovanju na Preradovičevi ulici v Mariboru. Obdolženi, ki dejanja v zameno za 23 let in štiri mesece zapora ni priznal, obžaluje da je prišlo do tragedije.