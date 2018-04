Raven spoštovanja delavskih pravic po oceni inšpektorata še ni na želeni ravni

Ljubljana, 25. aprila - Inšpektorji za delo so opravili okoli 14.500 nadzorov, pri čemer so odkrili 29.500 različnih kršitev in izdali 10.500 ukrepov, je delo inšpektorata v letu 2017 strnila glavna inšpektorica Nataša Trček. Raven spoštovanja delavskih pravic po njeni oceni še ni na želeni ravni, zato bodo poskušali okrepiti aktivnosti tam, kjer je kršitev največ.