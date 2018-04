V ljubljanski Mestni hiši prejeli sumljivo pošiljko

Ljubljana, 25. aprila - V prostorih Mestne občine Ljubljana so danes prejeli pisemsko pošiljko z neznano snovjo. Trenutno potekajo aktivnosti policistov in drugih pristojnih služb, ki so predpisane v takšnih primerih. Ena oseba, ki je bila v stiku s pošiljko, je v karanteni, objekta pa niso izpraznili.