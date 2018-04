SDS v volilno tekmo z vsemi aktualnimi poslanci in še nekaterimi prepoznavnimi imeni

Ljubljana, 26. aprila - SDS je danes objavila kandidatne liste za poslanke in poslance, ki jih je v ponedeljek potrdil svet stranke in jih je v teh dneh že začela predstavljati javnosti. Na njeni listi bodo kandidirali vsi aktualni poslanci in še nekatera prepoznavna imena, predstavili pa se bodo na osrednji konvenciji stranke 11. maja v Celju.