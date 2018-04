Slovenci najpogosteje zabavno elektroniko kupujejo prek spleta

Ljubljana, 25. aprila - Slovenci najpogosteje izdelke zabavne elektronike kupujejo prek spleta, takih nakupov je namreč 53 odstotkov, kaže raziskava Iproma in Valicona, kjer pričakujejo, da bo ta odstotek v prihodnosti še naraščal. Med najpogostejšimi nakupi prek spleta so sicer telefon, računalnik in televizijski sprejemnik.