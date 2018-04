Pahor s pogovori s člani predsedstva končuje obisk v BiH

Sarajevo, 26. aprila - Predsednik republike Borut Pahor bo s pogovori z vsemi tremi člani predsedstva Bosne in Hercegovine končal dvodnevni delovni obisk v Sarajevu. Glavne teme pogovorov s predsedujočim predsedstvu Bakirjem Izetbegovićem ter članoma Mladenom Ivanićem in Draganom Čovićem bodo dvostranski odnosi in razmere na Zahodnem Balkanu.