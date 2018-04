EU in Rusija za ohranitev iranskega jedrskega sporazuma

Moskva/Bruselj, 25. aprila - EU in Rusija sta po torkovem srečanju ameriškega in francoskega predsednika, ki sta se zavzela za nov sporazum z Iranom, danes poudarila nujnost ohranitve sedanjega jedrskega sporazuma s to državo. V Bruslju menijo, da je pri sporazumu iz leta 2015 treba vztrajati, ker deluje, Moskva pa trdi, da ni alternative sedanjemu sporazumu.