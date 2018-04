Čebelarji z obeh strani meje za skupno zaščito istrskega medu

Ljubljana, 25. aprila - Na kmetijskem ministrstvu so prejeli vlogo za zaščito istrskega medu z zaščiteno označbo porekla. Skupno specifikacijo zanjo so pripravili čebelarji z obeh strani meje na Istrskem polotoku, so sporočili z ministrstva. Istrski med bi se tako pridružil že zaščitenemu istrskemu pršutu.