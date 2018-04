Na Ljubljanskem gradu razstava o zmajih, skrivnostnih mitoloških bitjih

Ljubljana, 25. aprila - Zmaji so zvesti spremljevalci civilizacij sveta, polna zgodb o zmajih je tudi Slovenija, kjer je zmaj eden od simbolov Ljubljane. Vpogled v zgodovino Ljubljanskega zmaja, zmajev na Slovenskem in zmajev sveta, ter v pomene zmajev za človeštvo, bo ponudila razstava, ki jo bodo zvečer odprli na Ljubljanskem gradu. Na ogled bo do 18. novembra.