V Brestanici odprtje prenovljene cestne in komunalne infrastrukture

Brestanica, 25. aprila - V Brestanici bodo danes uradno odprli tamkajšnjo prenovljeno cestno in komunalno infrastrukturo, zgrajeno med predlanskim novembrom in lanskim decembrom. Krška občina je za naložbo odštela nekaj več kot 1,54 milijona evrov, naložba je med drugim obsegala gradnjo krožišča, povezovalnih cest, parkirišč in kanalizacijskega omrežja Jetrno selo.