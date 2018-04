V Cirkulaciji 2 zvočno-umetniški dogodek z Johnom Duncanom

Ljubljana, 26. aprila - Umetnik John Duncan bo na ponovno povabilo Cirkulacije 2 danes zvečer v prostorih tega centra za sodobno umetnost na Tobačni v Ljubljani premierno izvedel svojo kratkovalovno skladbo The Tell. Kot so sporočili iz Cirkulacije 2, gre za koncert/predstavo s prostorskim zvokom, ki ga omogoča sistem vrtečih se zvočnikov, izdelan v Cirkulaciji 2.