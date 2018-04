Trump in Macron na državniški večerji nazdravila prijateljstvu med ZDA in Francijo

Washington, 25. aprila - Ameriški in francoski predsednik Donald Trump in Emmanuel Macron sta v torek zvečer v Beli hiši pred okrog 120 izbranimi gosti na prvi državniški večerji Trumpove vlade nazdravila globokemu in nezlomljivemu prijateljstvu med državama, Trump pa se je posebej zahvalil še svoji ženi Melanii, ki je bila odgovorna za organizacijo večerje.