Brglez na konferenci predsednikov članic EU o prihodnosti in varnosti unije

Tallinn, 24. aprila - Predsednik Državnega zbora Milan Brglez se je skupaj z delegacijo DZ udeležil dvodnevne Konference predsednikov parlamentov držav članic Evropske unije in Evropskega parlamenta v Tallinnu, ki se je končala danes. Kot so sporočili iz DZ, je Brglez sodeloval v obeh tematskih sklopih, o prihodnosti Evropske unije ter o evropski varnosti in obrambi.