Vlada bo več sredstev namenila varuhu človekovih pravic

Ljubljana, 24. aprila - Vlada je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve prerazporedila sredstva različnim proračunskim uporabnikom, med drugim tudi varuhu človekovih pravic in Zagovorniku načela enakosti. Varuh bo dobil dodatnih 266.000 evrov, ki jih bo namenil predvsem plačam, materialnim stroškom in investicijam, so sporočili iz Ukoma.