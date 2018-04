Na mednarodni konferenci tudi o kibernetski varnosti in dronih

Ljubljana, 25. aprila - V Ljubljani se bo danes začela tridnevna mednarodna konferenca, ki jo organizira Evropsko združenje številke za klic v sili 112. Na dogodku, ki vsako leto privabi številne pripadnike reševalnih služb, strokovnjake in predstavnike gospodarskih družb s tega področja z vsega sveta, bodo spregovorili o izzivih in tehnologijah, ki so jim lahko v pomoč.