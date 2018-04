Slovenjgraški občini za prihodnja investicijska leta ostaja kreditni potencial

Slovenj Gradec, 24. aprila - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so na današnji seji potrdili zaključni račun za leto 2017, v katerem so prihodki občine znašali dobrih 16 milijonov evrov, odhodki pa 16,4 milijona evrov. Zadolževanje občine se lani ni povečevalo, s čimer bo občina v prihodnjih, investicijsko zahtevnejših letih imela več možnosti za to, so poudarili na občini.