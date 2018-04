Slovesnost ob 70-letnici v TKK Srpenica združili z odprtjem novega logističnega centra

Bovec, 24. aprila - Z otvoritvijo novih skladiščnih prostorov v TKK Srpenica zaključujejo praznično leto, v katerem so obeležili 70-letnico dela. Današnje slovesnosti so se udeležili tudi belgijski lastnik Vic Baron Swerts, predsednik države Borut Pahor in župan Občina Bovec Valter Mlekuž. Pri nadaljnjem razvoju je po predsednikovih besedah na vrsti država.