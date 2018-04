Caterpillar v luči močnega četrtletja dvignil celoletno napoved

New York, 24. aprila - Ameriški proizvajalec težke industrijske opreme Caterpillar je v prvem četrtletju na letni ravni povečal čisti dobiček za 192 milijonov na 1,7 milijarde dolarjev (1,4 milijard evrov). V podjetju so izpostavili, da se je prodaja gradbenih strojev povečala v vseh regijah, še posebej v severni Ameriki in na Kitajskem.