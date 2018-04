Židan ob potrditvi kandidatne liste izpostavil idejo socialne demokracije

Ljubljana, 24. aprila - Na volilni konvenciji SD so potrdili listo kandidatov za volitve v DZ. Po besedah prvaka Dejana Židana so na njej samozavestni in marljivi ljudje, takšni z in brez izkušenj v politiki. Židan je prepričan, da je SD uspelo povrniti zaupanje volivcev, v svojem motivacijskem govoru pa je med drugim izpostavil dolgoletno idejo socialne demokracije.