Ljubljanska borza: Največ zanimanja za Zavarovalnico Triglav

Ljubljana, 24. aprila - Na Ljubljanski borzi so bile danes v ospredju zanimanja delnice Zavarovalnice Triglav, s katerimi so vlagatelji sklenili za 316.760 evrov poslov. Skupni promet je dosegel 814.830 evrov. Najbolj so se sicer podražile delnice Intereurope, najbolj pocenile pa delnice Petrola.