Najvplivnejši Slovenec košarkar Goran Dragić

Ljubljana, 25. aprila - Najvplivnejši Slovenec je košarkar Goran Dragić, sodeč po lestvici, ki so jo sestavili predstavniki večjih slovenskih medijev in je danes izšla v reviji Obrazi 100. Na lestvici stotih najvplivnejših Slovencev so med drugim tudi politiki, gospodarstveniki, znanstveniki, kulturniki in novinarji, a na njenem vrhu kraljujejo športniki.