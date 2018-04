Pred britanskim parlamentom odkrili prvi spomenik posvečen ženski

London, 24. aprila - Pred britanskim parlamentom so danes odkrili prvi spomenik posvečen ženski. Poleg nekdanjega premiera Winstona Churchilla, borca za neodvisnost Indija Mahatma Ghandija in devetih drugih spomenikov posvečenih moškim, je trg pred parlamentom odslej bogatejši še za kip borke za pravice žensk in sufražetke Millicent Fawcett.