Na Češkem sestavljanje vlade ponovno v znamenju afere Štorkljino gnezdo

Praga, 24. aprila - Afera Štorkljino gnezdo, v katero je vpleten mandatar in vodja populistične stranke Ano Andrej Babiš, ponovno ogroža sestavljanje češke vlade. Socialdemokrati (ČSSD), ki si skupaj z Ano in komunisti (KSČM) prizadevajo za manjšinsko vlado, so zahtevali odstop Babiša v primeru obsodbe, tudi če ta še ne bo pravnomočna.