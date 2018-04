Čas oblikovanja pisateljske ustave je bil čas neskončne vere v svobodo

Ljubljana, 24. aprila - Pred tremi desetletji so se pesniki, pisatelji, filozofi in sociologi, ki za to sploh niso bili poklicani, lotili oblikovanja osnutka slovenske ustave in za vedno spremenili tok osamosvajanja slovenske države. Spomin na čas in okoliščine nastajanja tez, ki veljajo za izvor slovenske ustavnosti, so popoldne obudili na dogodku na ustavnem sodišču.