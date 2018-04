Ivanič evropsko prvenstvo začel z zmago

Cadiz, 24. aprila - V španski Huelvi se je začelo evropsko prvenstvo v badmintonu za posameznike in dvojice. Od treh Slovencev je prvi dan na igrišče stopil le edini moški predstavnik Miha Ivanič, državni prvak in 169. igralec sveta je v prvem krogu z 21:10 in 21:11 premagal Grka Iliasa Xanthouja, ki je na kakovostni lestvici sto mest nižje od njega.