Bo hokejistom šla po kriznem sestanku in dobrem treningu krivulja navzgor?

Budimpešta, 24. aprila - Slovenski hokejisti so se v Budimpešti znašli v neprijetnem položaju. Namesto da bi se, kot so si želeli pred SP, pred tretjo tekmo začeli ogrevati za obračune z močnejšimi ekipami te kakovostne skupine, so še brez zmage in jo pred sredino tekmo z Madžari nujno potrebujejo.