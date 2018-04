Malevičeva Pokrajina z zametki suprematizma poleti na dražbo

London, 25. aprila - Umetnina z naslovom Pokrajina iz leta 1911, na kateri so upodobljene tri preproste hiše v objemu krošenj dreves, bo avkcijska hiša Christie's 20. junija ponudila na dražbi. Naslikal jo je ruski avantgardist Kazimir Malevič (1878-1935) in je vredna med sedmimi in desetimi milijoni funtov. Slika nakazuje umetnikov odmik v suprematizem.