Na Hrušici slovesno odprli novo krožišče

Jesenice, 24. aprila - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, evropska komisarka za promet Violeta Bulc in jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger so danes na regionalni cesti pri Hrušici odprli novo krožišče. Več kot 600.000 evrov vredna investicija je velika pridobitev zlasti za Hrušičane, saj jim omogoča lažje vključevanje na glavno cesto in večjo varnost.