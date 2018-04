Za prenovo ptujske tržnice prispele tri ponudbe s ceno

Ptuj, 24. aprila - Na ptujski občini so danes po večkratni preložitvi zaradi revizijskega postopka razpisnih pogojev vendarle odprli ponudbe za evropsko sofinancirani projekt prenove mestne tržnice. Razpisna komisija je prejela štiri ponudbe, pri čemer je bila ena prazna. Ponudbe so se gibale med 4,5 in 6,5 milijona evrov.