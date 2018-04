Mariborska Energija plus z energetsko samooskrbo na ključ

Maribor, 24. aprila - Mariborsko podjetje Energija plus, hčerinska družba Elektra Maribor, je danes predstavilo nov produkt Sončni plus, s katerim bodo uporabnikom omogočili izgradnjo optimalne in visokokakovostne sončne elektrarne za samooskrbo na ključ. S partnerji bodo pomagali pri načrtovanju, urejanju dokumentacije in subvencije Eko sklada do končne izvedbe.