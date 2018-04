Na Koroškem velik problem financiranje vzdrževanja gozdnih cest

Črna na Koroškem, 24. aprila - Na Koroškem je skupno več kot 1500 gozdnih cest, od tega je okoli 1100 kilometrov takšnih, ki vodijo do oddaljenih kmetij in potrebujejo stalno vzdrževanje, a zadostnih sredstev za to ni. Kako to reševati na območju Občine Črna na Koroškem in tudi širše, so se na današnjem sestanku v Črni pogovarjali predstavniki različnih ustanov.