Krkine delnice potiskajo navzdol SBI TOP

Ljubljana, 24. aprila - Indeks blue chipov SBI TOP na Ljubljanski borzi se sredi dneva giblje okoli izhodišča. Vrednost indeksa se je do 11.15 znižala za 0,03 odstotka, navzdol pa ga potiskajo Krkine delnice. Te so se namreč doslej pocenile za 0,69 odstotka. Za vlagatelje so sicer v uvodnem delu trgovanja najbolj zanimive delnice Zavarovalnice Triglav.