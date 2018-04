Brglez s predsedniki drugih parlamentov EU o prihodnosti unije

Tallinn, 24. aprila - Predsednik DZ Milan Brglez se v Tallinnu udeležuje srečanja predsednikov parlamentov držav članic EU, na katerem so razpravljali predvsem o prihodnosti EU ter o varnostnem in obrambnem sodelovanju v uniji. Kot je Brglez povedal za STA, obe temi kažeta, da imajo države relativno različne poglede na to, na kakšen načine je možno sodelovati.