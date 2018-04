Celjski Vigrad pristal v stečaju

Celje, 28. aprila - Celjski Vigrad, ki je bil 30 let eno vidnejših in zelo uspešnih celjskih podjetij, je ta mesec pristal v stečaju. Celjsko okrožno sodišče je za stečajnega upravitelja imenovalo Žigo Stamenkovića, upnike pa je pozvalo, da svoje terjatve prijavijo do 20. julija, je razvidno iz objave na spletnih straneh Ajpesa.