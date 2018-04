Nad sovražni govor z usposabljanjem mladinskih delavcev

Maribor, 24. aprila - Društvo Parada ponosa v okviru mednarodnega partnerstva Outside in - Transforming hate izvaja po Sloveniji usposabljanja o prepoznavanju in naslavljanju sovražnega govora in sovražnih dejanj med mladimi. Prepričani so, da je vsakršno izražanje mnenj in idej, ki so ksenofobična, diskriminatorna, rasistična ali homofobna, nesprejemljivo.