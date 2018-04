Alkotest izpisal interventno številko

Brnik, 24. aprila - Gorenjski prometni policisti so v ponedeljek imeli opraviti z voznico, ki je precej globoko pogledala v kozarec. Že sredi popoldneva se je na alkotestu, v katerega je pihnila, izpisala interventna številka policije. Policisti so jo zaradi 1,13 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka izločili iz prometa in proti njej uvedli postopek o prekršku.