Hrvaški odvetnik slovenskih ribičev se bo pravočasno pritožil na nove kazni

Zagreb, 24. aprila - Zastopnik slovenskih ribičev na Hrvaškem Ivica Senjak iz Pulja je danes za STA potrdil, da se bo v zakonskem roku osmih dni pritožil na kazni hrvaškega ribiškega inšpektorja, ki so jih v ponedeljek prejeli slovenski ribiči v Kopru in Izoli. Povedal je, da še ni uspel stopiti v stik z vsemi slovenskimi ribiči, ki so dobili kazni.