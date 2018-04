Na okrogli mizi kritično o ukrepu kaznovanja zdravnikov zaradi neupravičene napotitve

Ljubljana, 24. aprila - Udeleženci današnje okrogle mize v prostorih zdravniške zbornice so na politiko naslovili enoten poziv, naj odpravi nov ukrep finančne odgovornosti zdravnikov zaradi neupravičene napotitve bolnika. Soglašali so, da je ukrep "drakonski, neprimeren in nepremišljen" ter ogroža življenja bolnikov, zdravnike pa postavlja v nezavidljiv položaj.