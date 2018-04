Zdravilišča med prvomajskimi prazniki zasedena več kot 80-odstotno

Celje, 27. aprila - Slovenska naravna zdravilišča bodo med prvomajskimi prazniki zasedena od 80- do 100-odstotno. Najbolje kaže na Obali, kjer napovedujejo polno zasedenost, saj so njihove zmogljivosti že v celoti razprodane, so sporočili iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.