V Kinu Šiška začetek dvodnevne konference Transnacionalizmi

Ljubljana, 24. aprila - V Kinu Šiška se danes začenja dvodnevna konferenca Transnacionalizmi, pospremila jo bo razstava. Kot so zapisali organizatorji, Transnacionalizmi združujejo umetnike, ki raziskujejo vpliv novih tehnologij na novih vrst skupnosti na geografijo, ter raziskovalce, mislece in aktiviste, ki se posvečajo razumevanju in oblikovanju teh sprememb.