Na meniju prve Trumpove državniške večerje jagnjetina, jambalaya ter kolač iz nektarin

Washington, 24. aprila - Predsednik ZDA Donald Trump bo nocoj gostil prvo državniško večerjo, odkar je na položaju ameriškega predsednika. Hrano in vino za večerjo v znamenju pomladi, s katero naj bi počastili zgodovinske povezave med ZDA in Francijo, so zaradi tega prav posebej skrbno izbrali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.