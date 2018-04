Washington v drugem krogu, Toronto v odločilni sedmi dvoboj

Columbus/Le Relais/Toronto, 24. aprila - V severnoameriški hokejski ligi NHL sta bila ponoči na sporedu dva obračuna. Washington Capitals so na gostovanju v Ohiu s 6:3 ugnali Columbus Blue Jackets in se s skupnim izidom 4:2 v zmagah prebili v drugi krog končnice. Toronto Maple Leafs pa so s 3:1 ugnali Boston Bruins in izsilili sedmi tekmo, ki bo v sredo v Bostonu.