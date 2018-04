Alphabet s četrtletnim dobičkom presegel pričakovanja

New York, 24. aprila - Googlovo starševsko podjetje Alphabet je v minulem četrtletju ustvarilo 31,1 milijarde dolarjev prihodkov in 9,4 milijarde dolarjev čistega dobička. To na letni ravni predstavlja 26- in 73-odstotno rast. Tako prihodki kot dobiček so presegli pričakovanja analitikov Wall Streeta.