Pred dopustom naročimo evropsko zdravstveno kartico

Ljubljana, 24. aprila - Med prvomajskimi prazniki se marsikdo odpravi na dopust ali potovanje. Tudi na dopustu pa nas lahko doleti smola in zbolimo ali se poškodujemo. V večini evropskih držav in Avstraliji lahko do nujne zdravstvene pomoči pridemo s evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, priskrbeti pa si jo moramo pred potjo.