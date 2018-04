Innsbruck, 24. aprila - Avstrijski smučarski skakalec Thomas Diethart je v ponedeljek sporočil, da končuje športno kariero. "To je bilo to. Hvala vsem, ki so me podpirali. Pogrešal bom občutek letenja," je na Facebooku zapisal zmagovalec novoletne skakalne turneje 2013/14.