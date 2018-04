V Torontu kombi zapeljal v množico in povozil več ljudi

Toronto, 23. aprila - Bel kombi je danes v Torontu zapeljal v množico ljudi na pločniku in jih več povozil. Poškodovanih naj bi bilo od osem do deset ljudi. Voznik je po incidentu s kombijem zbežal s prizorišča, a so ga kasneje aretirali, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Motiv za napad še ni znan.