Svet pokojninskega zavoda se bo osredotočil na pobiranje prispevkov

Ljubljana, 24. aprila - Člani sveta pokojninskega zavoda se bodo danes med drugim poglobili v poročilo Finančne uprave o pobiranju prispevkov za socialno varnost. Glede na poročilo so lani pobrali za nekaj manj kot štiri milijarde evrov prispevkov za socialno varnost, ki so prihodek zavoda. To je za več kot 230 milijonov evrov oziroma 6,2 odstotka več kot leto prej.