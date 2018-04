Zaporne kazni zaradi priprav na teroristični napad v Benetkah

Benetke, 23. aprila - Sodišče v Benetkah je danes v hitrem postopku tri državljane Kosova obsodilo na zaporne kazni zaradi načrtovanja napada na svetovno znani beneški most Rialto. Enega od trojice so obsodili na pet let zapora, druga dva na štiri leta zapora. Vse bodo po prestani zaporni kazni izgnali iz Italije, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.