O novi italijanski vlade sedaj pod predsednikom poslanske zbornice

Rim, 23. aprila - V iskanju italijanske vlade bo vodenje novega kroga pogovorov prevzel predsednik poslanske zbornice Roberto Fico iz Gibanja pet zvezd. To nalogo mu je namreč danes naložil italijanski predsednik Sergio Mattarella, ki do četrtka pričakuje odgovor, ali je možno oblikovati vlado iz Gibanja pet zvezd in Demokratske stranke (PD).