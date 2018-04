Ob svetovnem dnevu tudi opozorila, da cepljenje ne zaščiti tako kot naravno pridobljena imunost

Ljubljana, 23. aprila - Združenje za naravni razvoj otrok je v okviru Svetovnega tedna cepljenja danes pripravilo novinarsko konferenco, na kateri so sogovorniki predstavili alternativni pogled na varnost in učinkovitost cepiv. Med drugim so poudarili, da cepivo človeka ne more zaščiti tako kot naravno pridobljena imunost.